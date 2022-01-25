"الشرقية للدخان" تتعاقد مع شركة SAP لتنفيذ خطة التحول الرقمي

كتبت- ياسمين سليم:

أعلنت الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) التعاون مع شركة SAP، كبرى الشركات العالمية في مجال إصدار البرمجيات الإدارية، لتطبيق نظام ERP بالشركة للتحول الرقمي.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، أن تطبيق هذا البرنامج بالشركة يعكس رؤية مجلس إدارتها لزيادة الفاعلية والكفاءة في منظومة التشغيل بوجه عام وتحقيق أفضل نتائج تخص العمليات التشغيلية.

وذكر البيان أن هذا المشروع يعد أكبر مشروع تحول رقمي في مصر نظرًا لعمليات الشركة الإدارية والتشغيلية المترابطة والمتداخلة في كافة المراحل بداية من مراحل التوريد والعملاء الخارجين مرورًا بمراحل التصنيع والعلميات الخاصة بأنشطة الشركة وصولًا إلى المخرجات وعمليات البيع النهائية.

والشرقية للدخان، هي محتكر صناعة السجائر والتبغ في مصر، وتنتج أصنافا من السجائر المحلية بالعلامة التجارية الشهيرة "كليوباترا".