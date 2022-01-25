أوراسكوم كونستراكشون تستحوذ على شركة في مجال استيراد وتوزيع المعدات

10:49 ص الثلاثاء 25 يناير 2022
أوراسكوم كونستراكشون تستحوذ على شركة في مجال استيراد وتوزيع المعدات

أوراسكوم كونستراكشون

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كتبت- ياسمين سليم:

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون، الاستحواذ ونقل ملكية شركة رائدة في مجال استيراد وتوزيع وخدمات المعدات في مصر.

وأضافت في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن مساهمي أوراسكوم وافقوا على هذا الاستحواذ في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 27 ديسمبر الماضي.

وكان مجلس إدارة الشركة أوصى في اجتماع له مطلع الأسبوع الماضي بالاستحواذ على شركة رائدة في مجال استيراد وتوزيع وصيانة المعدات في مصر، مقابل مبلغ نقدي 35 مليون دولار.

وأعلنت أوراسكوم كونستراكشون في 19 أكتوبر أن مجلس الإدارة وافق رسمياً على تقييم هذا الاستحواذ المحتمل.

وذكر بيان سابق أن الاستحواذ سيتيح لشركة أوراسكوم للإنشاءات التوسع في مجال قطاع الخدمات ومن المتوقع حدوث نمو للشركة المستهدفة نتيجة الاستحواذ.

وأسس الراحل المهندس أنسي ساويرس الشركة المستهدفة منذ أكثر من 30 عاماً، وهي مملوكة بالكامل لعائلة ساويرس وتعمل بشكل مستقل عن شركة أوراسكوم للإنشاءات، بحسب البيان.

وتتكون الشركة المستهدفة من ثلاثة كيانات قانونية منفصلة ولكنها (مجموعة) تعمل تحت إدارة واحدة: شركة أوراسكوم التجارية، وشركة أوراسكوم (منطقة حرة)، والشركة الوطنية للمعدات.

وأشار البيان السابق أن الشركة المستهدفة تدير أعمال استيراد وتوزيع وصيانة المعدات بصفتها الوكيل الوحيد لأكثر من 45 شركة رائدة في تصنيع المعدات الأكثر طلباً في مصر، وتضم شركات مثل Grove، وJohn Deere، وVolvo Penta، وHitachi، وMitsubishi Heavy Industries.

وتعمل شركة أوراسكوم كونشتراكشون، في قطاع الإنشاءات والأعمال الهندسية، وتركز على تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا.

أوراسكوم كونستراكشون استحواذ نقل ملكية شركة معدات عائلة ساويرس

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