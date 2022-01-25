انخفاض الجمبري وارتفاع المكرونة.. أسعار السمك اليوم في سوق العبور

10:32 ص الثلاثاء 25 يناير 2022
انخفاض الجمبري وارتفاع المكرونة.. أسعار السمك اليوم في سوق العبور

أسعار السمك

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 30 و60 جنيها.

كما زاد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، اليوم، بين 30 و130 جنيها.

وتراجع كيلو الجمبري 30 جنيها، ليتراوح بين 90 و150جنيها.

واستقر السمك البلطي ليتراوح بين 21 و25 جنيها.

وظل سعر كيلو البوري مستقرا ليتراوح اليوم بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار السمك سعر كيلو البلطي السمك المكرونة سعر الجمبري

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