ارتفاع البرتقال.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور

10:26 ص الثلاثاء 25 يناير 2022
ارتفاع البرتقال.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور

أسعار الخضروات والفاكهة

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو البرتقال أبو سرة جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه.

البطاطس بين 2 و3.75 جنيه.

البصل بين 2 و2.75 جنيه.

الكوسة بين 3.5 جنيه و9 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 جنيهات و12 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و8 جنيهات.

الملوخية بين 3 و10 جنيهات.

الخيار الصوب بين 5 و8 جنيهات.

البسلة بين 4 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بزيادة جنيه.

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.

اليوسفي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 و10 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 6 و9 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سعر كيلو الطماطم سعر كيلو البطاطس

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