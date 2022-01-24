بعد قفزته عالميا.. سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر خلال التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر خلال التعاملات بقيمة طفيفة وهبط الجرام جنيها واحدا، مقارنة بمنتصف التعاملات،على الرغم من ارتفاع المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب ارتفع 5 جنيهات بمنتصف تعاملات اليوم، قبل أن يعاود التراجع مره أخرى.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ منتصف ديسمبر الماضي، بحسب نجيب.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من مرور العديد من المناسبات مثل أعياد الكريسماس وعيد الميلاد.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الماضي، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 536 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 689 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 804 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 919 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 6432 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى نحو 1841 دولارا للأوقية، بزيادة قدره 0.32%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، في الساعة 4:02 عصرا بتوقيت القاهرة.

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