وزير البترول يعين رئيسًا جديدًا للهيئة العامة للبترول



كتب- مصطفى عيد:

أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تكليفات وترقيات تضمنت عددا من المناصب المهمة في هيئة البترول وشركة جنوب الوادي القابضة وبعض الشركات الأخرى.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين، تضمنت حركة التكليفات والترقيات إصدار قرارات بما يلي:

- تكليف الجيولوجي علاء عبد الفتاح قاسم البطل رئيسا تنفيذيا للهيئة المصرية العامة للبترول اعتبارا من 26 يناير 2022 وذلك لبلوغ المهندس عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذي الحالي، السن القانوني للإحالة إلى المعاش.

- تكليف الدكتور مهندس نائل عبد الرحمن محمد درويش رئيسا لمجلس إدارة شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول اعتبارا من 26 يناير 2022.

- تكليف الكيميائي محمد عمر إبراهيم بركات رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات "إبروم" اعتبارا من يوم 26 يناير 2022.

- تكليف المهندس علاء عادل عباس السيد حجر رئيسا للإدارة المركزية للمكتب الفني بوزارة البترول والثروة المعدنية.

- تكليف المهندس إبراهيم حسن أحمد محمد إبراهيم نائبا للرئيس التنفيذي بالشركة الإسبانية المصرية للغاز "سيجاس".