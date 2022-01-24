وزير البترول يعين رئيسًا جديدًا للهيئة العامة للبترول

02:47 م الإثنين 24 يناير 2022
وزير البترول يعين رئيسًا جديدًا للهيئة العامة للبترول

طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتب- مصطفى عيد:

أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تكليفات وترقيات تضمنت عددا من المناصب المهمة في هيئة البترول وشركة جنوب الوادي القابضة وبعض الشركات الأخرى.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين، تضمنت حركة التكليفات والترقيات إصدار قرارات بما يلي:

- تكليف الجيولوجي علاء عبد الفتاح قاسم البطل رئيسا تنفيذيا للهيئة المصرية العامة للبترول اعتبارا من 26 يناير 2022 وذلك لبلوغ المهندس عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذي الحالي، السن القانوني للإحالة إلى المعاش.

- تكليف الدكتور مهندس نائل عبد الرحمن محمد درويش رئيسا لمجلس إدارة شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول اعتبارا من 26 يناير 2022.

- تكليف الكيميائي محمد عمر إبراهيم بركات رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات "إبروم" اعتبارا من يوم 26 يناير 2022.

- تكليف المهندس علاء عادل عباس السيد حجر رئيسا للإدارة المركزية للمكتب الفني بوزارة البترول والثروة المعدنية.

- تكليف المهندس إبراهيم حسن أحمد محمد إبراهيم نائبا للرئيس التنفيذي بالشركة الإسبانية المصرية للغاز "سيجاس".

وزير البترول الهيئة العامة للبترول شركة جنوب الوادي القابضة للبترول

الخبر التالى:

"تكليفات رئاسية".. 8 ملفات مهمة تعمل وزارة المالية على تنفيذها في 2022

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1651

إصابات اليوم

28

وفيات اليوم

1803

متعافون اليوم

411749

إجمالي الإصابات

22396

إجمالي الوفيات

345774

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|الصحة: تسجيل 1651 إصابة جديدة بكورونا .. و 28 حالة وفاة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا