الأوكازيون الشتوي يبدأ في فبراير.. وتوقعات بتحرك المبيعات

كتبت-دينا خالد:

قال عمرو حسن رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إنه من المقرر بدء فترة الأوكازيون الشتوي في فبراير المقبل، بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية.

وأضاف لمصراوي أن التخفيضات على الأسعار ستتراوح بين 30 و50% على كافة الملابس الجاهزة المحلية والمستوردة، متوقعًا أن يستمر الأوكازيون حتى نهاية شهر مارس المقبل.

وأشار حسن، إلى أن عدد المحلات المشاركة نحو 4 آلاف محل على مستوى الجمهورية.

ويتوقع رئيس شعبة الملابس، أن يزيد الإقبال خلال فترة الأوكازيون وأن يتحرك الطلب مشيرا إلى ضعف حركة الشراء والبيع منذ بداية الموسم.

وكان علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، قرر بدء موسم التصفية الموسمية الأولى "الاوكازيون الشتوي" لعام ‏‏2022 اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 7/2/2022 ولمدة شهر على أن يكون ‏لكل محل أسبوعين.