الأوكازيون الشتوي يبدأ في فبراير.. وتوقعات بتحرك المبيعات

02:08 م الإثنين 24 يناير 2022
الأوكازيون الشتوي يبدأ في فبراير.. وتوقعات بتحرك المبيعات

أحد محلات الملابس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت-دينا خالد:

قال عمرو حسن رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إنه من المقرر بدء فترة الأوكازيون الشتوي في فبراير المقبل، بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية.

وأضاف لمصراوي أن التخفيضات على الأسعار ستتراوح بين 30 و50% على كافة الملابس الجاهزة المحلية والمستوردة، متوقعًا أن يستمر الأوكازيون حتى نهاية شهر مارس المقبل.

وأشار حسن، إلى أن عدد المحلات المشاركة نحو 4 آلاف محل على مستوى الجمهورية.

ويتوقع رئيس شعبة الملابس، أن يزيد الإقبال خلال فترة الأوكازيون وأن يتحرك الطلب مشيرا إلى ضعف حركة الشراء والبيع منذ بداية الموسم.

وكان علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، قرر بدء موسم التصفية الموسمية الأولى "الاوكازيون الشتوي" لعام ‏‏2022 اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 7/2/2022 ولمدة شهر على أن يكون ‏لكل محل أسبوعين.

الأوكازيون الشتوي الملابس الشتوية شعبة الملابس

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1603

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

1209

متعافون اليوم

410098

إجمالي الإصابات

22368

إجمالي الوفيات

343971

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. أمطار متفاوتة وانخفاض الحرارة.. الأرصاد: تقلبات جوية تبدأ في هذا الموعد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا