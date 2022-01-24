المالية تبدأ صرف مرتبات شهر يناير لموظفي الحكومة

كتب- مصطفى عيد:

بدأت وزارة المالية اليوم الاثنين في صرف مرتبات شهر يناير 2022 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة بعدد من الوزارات والجهات.

ووزعت الوزارة جهات الصرف على يومين، إلى جانب 3 أيام إضافية يمكن خلالها الصرف لأي جهة لم تصرف مرتبات موظفيها خلال اليومين المذكورين.

وتبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر يناير للعاملين في 33 وزارة وهيئة اليوم الاثنين 24 يناير، على أن تبدأ في صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة غدا الثلاثاء 25 يناير، ثم جميع الوزارات والجهات الأخرى التي لم تصرف مرتباتها أيام الأربعاء 26 والأحد 30 والاثنين 31 يناير 2022.

جهات صرف اليوم الاثنين

الوزارات: الصحة، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشئون مجلس النواب، والداخلية، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والبيئة، والسياحة، والبترول، والجهات التابعة لهذه الوزارات (المصالح والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية).

مديريات الخدمات بالمحافظات: الشئون الصحية، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والطرق والنقل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق.

الهيئات المستقلة والجهات: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب.

جهات صرف غدٍ الثلاثاء

الوزارات: التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، والجهات التابعة لهذه الوزارات (المصالح والهيئات العامة الخدمة والاقتصادية).

مديريات الخدمات بالمحافظات: التربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطري، والشباب والرياضة، ودواوين عموم المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة، والجامعات بمختلف المحافظات.

الهيئات المستقلة والجهات: القضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والأزهر الشريف، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، وباقي الجهات الأخرى.

أيام 26 و30 و31 يناير 2022

جميع الوزارات والجهات التي لم تصرف مرتبات عامليها خلال اليومين السابقين.