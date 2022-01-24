تراجع البلطي والمكرونة.. أسعار السمك اليوم الاثنين في سوق العبور

09:55 ص الإثنين 24 يناير 2022
تراجع البلطي والمكرونة.. أسعار السمك اليوم الاثنين في سوق العبور

أسعار السمك

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كتبت- شيرين صلاح:
تراجع سعر السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 21 و25 جنيها.
وانخفض سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و50 جنيها.
وهبط سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، اليوم، بين 30 و120 جنيها.
وارتفع كيلو الجمبري 20 جنيها، ليتراوح بين 90 و180 جنيها.
وظل سعر كيلو البوري مستقرا ليتراوح اليوم بين 40 و50 جنيها.
وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.
أسعار السمك اليوم سعر الجمبري سعر السمك سعر السمك البلطي

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