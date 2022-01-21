زيادة الكوسة والليمون .. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور في أسبوع

القاهرة – مصراوي:

استقرت أسعار العديد من أصناف الخضروات والفاكهة في سوق العبور خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما ارتفع سعر الكوسة والباذنجان والليمون مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وظلت أسعار الطماطم والبطاطس والبصل ثابتة اليوم الجمعة، عند مستوى الجمعة الماضي، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه.

البطاطس بين 2 و3.75 جنيه.

البصل بين 2 و2.75 جنيه.

الكوسة بين 3.5 و9.5 جنيه، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 6 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 3 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و8 جنيهات.

الملوخية بين 3 و10 جنيهات.

الخيار الصوب بين 4 و7 جنيهات.

البسلة بين 4 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.

اليوسفي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 6 و9 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.