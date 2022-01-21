أسعار الأسماك بسوق العبور خلال الأسبوع

11:29 ص الجمعة 21 يناير 2022
أسعار الأسماك بسوق العبور خلال الأسبوع

سعر السمك

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القاهرة – مصراوي:

تراجع سعر السمك البلطي والجمبري خلال تعاملات الأسبوع الماضي في سوق العبور لتجارة الجملة، بينما استقرت أسعار عدد من الاصناف اليوم الجمعة عند مستوة أسعار الجمعة الماضي، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

تراجع السمك البلطي جنيها ليتراوح اليوم بين 21 و26 جنيها.

وانخفض كيلو الجمبري 10 جنيهات ليتراوح بين 90 و170 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا، اليوم، بين 30 و130 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 30 و50 جنيها.

وظل سعر كيلو البوري مستقرًا ليتراوح اليوم بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار الأسماك اليوم سعر السمك بسوق العبور أسعار سوق العبور الجمبري

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