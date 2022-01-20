أمريكا تتصدر.. أكثر 10 دول استقبالا للصادرات المصرية في 2021 (جراف)

كتب- مصطفى عيد:

تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية الدول الأكثر استقبالا للصادرات المصرية خلال عام 2021 بنحو 2.4 مليار دولار، بينما جاءت جارتها الشمالية كندا في المركز العاشر بقيمة 823 مليون دولار.

وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أعلنت في بيان لها أمس الأربعاء، أن الصادرات المصرية غير البترولية بلغت في عام 2021 ولأول مرة 32 مليار و128 مليون دولار مقابل 25 مليار و427 مليون دولار خلال عام 2020.

وارتفعت بذلك الصادرات خلال العام الماضي بفارق 6 مليارات و701 مليون دولار عن عام 2020 محققة زيادة كبيرة بنسبة 26%.



ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي الدول العشرة الأكثر استقبالا للصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2021، بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة.