مصر توقع اتفاقية تمويل بقيمة مليار دولار مع كوريا الجنوبية



القاهرة- مصراوي:

وقعت مصر وكوريا الجنوبية اليوم مذكرة تفاهم بقيمة مليار دولار في إطار التعاون التنموي بين البلدين، وذلك خلال زيارة الرئيس الكوري الحالية لمصر مون جيه إن.

ووقع على مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي عن الجانب المصري، والرئيس والمدير التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد الكوري نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية الكوري عن الجانب المصري.

وتتعلق المذكرة بالتعاون المالي مع صندوق التعاون الإنمائي الاقتصادي خلال الفترة من عام 2022 وحتى 2026 بقيمة مليار دولار.

وحضر التوقيع بقصر الاتحادية بالقاهرة اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس جمهورية كوريا الجنوبية.

ويزور رئيس كوريا الجنوبية مصر اليوم وغدا وذلك في أول زيارة لرئيس كوري جنوبي إلى مصر منذ حوالي 16 عاماً، وهو ما يأتي ضمن جولة لمون جيه إن في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت كوريا الجنوبية أعلنت في مايو الماضي اختيار مصر لتصبح الشريك الاستراتيجي لخطط التعاون الإنمائي لدولة كوريا الجنوبية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفترة (2021-2025)، بحسب بيان سابق من وزارة التعاون الدولي.

وبحسب آخر البيانات الصادرة عن وزارة التعاون الدولي، تبلغ محفظة التمويل التنموي الجارية بين مصر وكوريا الجنوبية 473 مليون دولار، في العديد من القطاعات التنموية وهي التعليم العالي والتدريب، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، وغيرها من المجالات.

بينما بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مليار و890 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و286.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 محققة نسبة زيادة قدرها 46.9%، وفقا لبيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس.

وبحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، بلغت قيمة الاستثمارات الكورية الجنوبية في مصر 19.7 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 مقابل 12.1 مليون دولار خلال العام المالي 2018-2019 بنسبة ارتفاع قدرها 62.9%.