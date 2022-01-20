مصر توقع مذكرة تفاهم مع كوريا الجنوبية لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين

القاهرة- مصراوي:

وقعت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة مذكرة تفاهم اليوم بين مصرو كوريا الجنوبية، لإجراء دراسة مشتركة حول جدوى إبرام اتفاق شراكة تجارية واقتصادية بين البلدين.

وبحسب بيان الوزارة اليوم الخميس، شهد توقيع المذكرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومون جيه إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية وذلك ضمن زيارة الرئيس الكوري الحالية لمصر.

ويأتي توقيع المذكرة في إطار سلسلة المباحثات المكثفة التي تمت خلال الفترة الماضية بين وزيري التجارة بالبلدين، وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وقالت الوزيرة إن مذكرة التفاهم تتضمن تشكيل مجموعة عمل مشتركة يترأسها عن الجانب المصري قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية بالوزارة، وعن الجانب الكوري الجنوبي الإدارة المعنية بالسياسات التجارية لمناطق التجارة الحرة.

وأشارت إلى أن أهداف مجموعة العمل تشمل إجراء دراسة مشتركة حول جدوى إبرام إتفاق للشراكة التجارية والاقتصادية وتحديد المنافع الاقتصادية للاتفاق بالإضافة إلى وضع السياسات والتوصيات بناءً على تقييم جدوى الاتفاق.

وأضافت جامع أن مجموعة العمل تضم ممثلين عن الوزارات المعنية وعن القطاع الخاص والجهات الأكاديمية، مشيرةً إلى أن التقرير النهائي لمجموعة العمل سيتم تقديمه في غضون 6 أشهر من بدء الدراسة المشتركة.

وبحسب الوزيرة، تتضمن مذكرة التفاهم إجراء دراسة مشتركة وتقديم توصيات حول السياسات في الهياكل الاقتصادية للبلدين والاتجاهات الحديثة في العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية المشتركة، بالإضافة إلى دراسة جدوى إبرام اتفاق للشراكة الاقتصادية يستهدف إلغاء أو الحد من العوائق التجارية التى تواجه تجارة السلع، بالإضافة إلى الموضوعات الأخرى المتعلقة بتجارة السلع والخدمات والاستثمار، فضلاً عن تعزيز التنمية الصناعية والاستثمارية بين البلدين والتعاون في مجال سلاسل التوريد وكذا التعاون في عدد من المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت أن قيمة معدلات التبادل التجاري بين البلدين تشهد حاليا معدلات نمو متميزة حيث بلغت خلال أول 10 أشهر من عام 2021 نحو 1.89 مليار دولار مقابل 1.28 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، محققة نسبة زيادة قدرها 46.9%.

وأكدت جامع أن مصر وكوريا الجنوبية ترتبطان بعلاقات ثنائية تاريخية ساهمت في تدشين منظومة متميزة للتعاون الاقتصادي المشترك في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار، مشيدةً باختيار دولة كوريا الجنوبية لمصر لتكون شريكها الاستراتيجي في المشروعات التنموية بقارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وأشارت الوزيرة إلى إمكانية الاستفادة من رغبة الجانب الكوري في تعزيز صادراته إلى الدول الأفريقية من خلال توطين بعض الصناعات في مصر والتصدير إلى السوق الأفريقي في إطار الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والدول الأفريقية والاستفادة من الإعفاءات الجمركية المقررة في إطار تلك الاتفاقيات.

ولفتت إلى إمكانية استخدام السوق المصري كبوابة لصادرات كوريا الجنوبية إلى القارة الأفريقية، وكذلك لتحقيق التكامل التجاري والصناعي بين دول القارة.

وأوضحت جامع أن مصر تتمتع بحكم عضويتها في عدد من الاتفاقيات التفضيلية الأفريقية بالعديد من المزايا الجمركية وغير الجمركية، وبصفة خاصة اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا"، واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والتي تشمل تضمين مكون التكامل الصناعي في الاتفاقية القارية، الأمر الذي من شأنه فتح آفاق للتعاون والتكامل مع 54 دولة أفريقية، في ظل توجه مصر حالياً لتهيئة المناخ الاستثماري وتبني إجراءات لتسهيل التجارة.

وذكرت الوزيرة أن هناك فرصاً استثمارية متميزة أمام دوائر الأعمال الكورية في مصر في عدد كبير من القطاعات الصناعية، والاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من التكتلات الاقتصادية العالمية والتي تتيح تخفيضات وإعفاءات جمركية على المنتجات المصنعة في مصر.

وأشارت جامع إلى حرص مصر على الاستفادة من الخبرات الكورية في استخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة لنقل هذه الخبرات إلى الدول الأفريقية من خلال التعاون الثلاثي بين مصر وكوريا الجنوبية والدول الأفريقية.