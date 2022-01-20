غرفة الصناعات الكيماوية تختار رؤساء الشعب الداخلية

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت غرفة الصناعات الكيماوية اختيار رؤساء الشعب الكيماوية المختلفة، وذلك في أول اجتماع لمجلس إدارة الغرفة بعد انتخابات الغرف الصناعية الأخيرة.

وبحسب بيان الغرفة اليوم الخميس، تم اختيار عبد الله حلمي لرئاسة شعبة البويات والأحبار، وخالد أبو المكارم لرئاسة شعبة صناعة البلاستيك والمطاط، وشريف الزيات لرئاسة شعبة الكيماويات المتنوعة.

كما تم اختيار محمود علم الدين لرئاسة شعبة المنظفات والمطهرات، وجمال سعودي لرئاسة شعبة الورق والكرتون، وإيهاب السقا لرئاسة شعبة إدارة المخلفات.

وقال الدكتور شريف الجبلي رئيس شعبة الصناعات الكيماوية، إن الغرفة تضع تطوير الصناعات الكيماوية وزيادة الصادرات من المنتجات على رأس أولوياتها خلال الدورة الحالية لمجلس الإدارة.

وأشار الجبلي إلى أهمية الاستفادة القصوى من وفرة الغاز الطبيعي والخامات للتوسع في تصنيع منتجات البتروكيماويات، والبلاستيك، والأسمدة، والزجاج، والمنظفات، والورق، والأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية مما يوفر فرص عمل.

وأكد الجبلي أهمية تعميق الصناعات المحلية كأحد عوامل التنمية الاقتصادية من خلال تقليص حجم الواردات وتحقيق زيادة في حجم الصادرات، بما يحقق التوازن في الميزان التجاري، والذي ينعكس بدوره على الاقتصاد المصري، والذي يحقق في الأونة الأخيرة نموا ملحوظا.

وأشار الجبلي خلال الاجتماع إلى أهمية تعظيم الخدمات التي تقدمها الغرفة بشعبها المختلفة والتواصل مع كل الصناع للوقوف على المعوقات التي تقف أمامهم للتطوير والتحديث للمنتجات المصرية.

وأشار الجبلي إلى أن الغرفة تخطط لتنظيم مؤتمر عالمي يتم فيه دراسة كافة العوامل المؤثرة على الصناعات الكيماوية، وكيفية تحقيق جذب استثماري للصناعات الكيماوية.

وقال عبد الله حلمي، وكيل مجلس إدارة الغرفة ورئيس شعبة البويات والأحبار، إن الدورة الحالية لمجلس الإدارة تشهد تكثيفا لجهود المجلس في دعم الشركات، وخاصة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في كافة القطاعات الكيماوية.