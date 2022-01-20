السبت.. غرفة الملابس الجاهزة تنظم المؤتمر الأول لها لزيادة حجم الصادرات

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، تنظيم المؤتمر الأول للصناعات الملابس الجاهزة، تحت عنوان "بين الرقمنة وصناعة المعرفة.. لماذا يستحق قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات قيادة النمو الصناعي في مصر؟".

وقال محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة الغرفة، في بيان اليوم الخميس، إن انعقاد المؤتمر يأتي في ظل ظروف استثنائية تواجه فيها صناعة الملابس العالمية العديد من التحديات التي فرضتها أزمات سلاسل التوريد واضطرابات الأسواق الرئيسية عقب جائحة كورونا.

وأضاف أن هذه الظروف والتحديات تنعكس إيجابا على الصناعة المحلية وتمنحها فرصا واعدة لاختراق أسواق جديدة وزيادة حصتها التصديرية.

وأشار عبد السلام إلى أن المؤتمر الذي سينعقد السبت المقبل بمركز القاهرة للمؤتمرات تحت رعاية وزارتي التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام.

وستتناول الجلسات الإجراءات الحكومية المطلوبة لتحفيز صناعة الملابس والمفروشات المحلية وتحسين قدراتها الانتاجية، فضلا عن تعميق التصنيع المحلي ودعم صناعة مستلزمات الإنتاج، وفقا لعبد السلام.

كما سيتناول المؤتمر الإمكانيات التصديرية للقطاع واستعراض الخطة المستقبلية للمجلس التصديري لصناعات الملابس وكيفية المساهمة في المبادرة الرئاسية للوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار، فضلا عن عقد مناقشة مفتوحة لأهم التحديات التي تواجه المصنعين والآليات المطلوبة للتغلب عليها.

وذكر عبد السلام أنه سيتم تخصيص جلسة بحضور ممثلي شركاء التنمية من البرامج والهيئات الدولية، لاستعراض البرامج المقدمة لدعم المصنعين المحليين ورفع مهاراتهم.

ومن المقرر أن يتم تنظيم معرض لمصنعي الملابس الجاهزة، تزامنا مع انعقاد المؤتمر، وتم توجيه الدعوة لعدد من كبار المشترين الدوليين في الأسواق المستهدفة.