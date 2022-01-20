لماذا صعد سعر الذهب عالميا وكيف تأثر في مصر؟

كتبت- شيرين صلاح:

صعد سعر الذهب بنحو 1.6% في البورصات العالمية خلال جلسة أمس الأربعاء، قبل أن ينخفض بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم

ووفقا لبيانات شبكة بلومبرج، ارتفع سعر أوقية الذهب خلال تعاملات أمس بنحو 28.74 دولار ليصل إلى مستوى 1842.48 دولار في ختام التعاملات.

وجاء ذلك قبل أن ينخفض السعر قليلا خلال تعاملات اليوم ليصل سعر الأوقية 1838.26 دولار في الساعة 11 و55 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.

وبحسب بيانات وكالة رويترز، جاء ارتفاع أسعار الذهب أمس نتيجة لتراجع الدولار والتوترات الجيوسياسية المحيطة بأوكرانيا، مما أدى إلى زيادة أسعار المعادن النفيسة من ضمنها الذهب.

وتوقع إدوارد مويا أحد محللي أواندا OANDA، أن تتراوح أسعار الذهب بين 1800 و1840 دولار حتى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل.

وتأثر سعر الذهب بالسوق المحلي بالارتفاع العالمي، حيث يرتبط سعر المعدن في مصر بالسعر في البورصات العالمية.

وقفز سعر الجرام 5 جنيهات في تعاملات صباح اليوم الخميس مقارنة بالتعاملات المسائية أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 802 جنيه اليوم الخميس، وسعر الجرام عيار 14 نحو 534 جنيها، وسعر عيار 18 نحو 687 جنيها، وسعر عيار 24 نحو 917 جنيها.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ منتصف ديسمبر الماضي، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من مرور العديد من المناسبات مثل أعياد الكريسماس وعيد الميلاد.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الماضي، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.