التصديري للصناعات الهندسية يتوقع 20% زيادة في صادرات العام الجاري

كتبت- شيرين صلاح:

توقع المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، في بيان للمجلس اليوم الخميس، زيادة صادرات القطاع بنسبة 20% خلال 2022 مقارنة بما كانت عليه في عام 2021، وذلك مع استمرار الأداء المتميز للصادرات الهندسية بكافة قطاعاتها.

وحققت صادرات الصناعات الهندسية قفزة بنسبة 45% خلال أول 11 شهرا من 2021، وهو أعلى معدل في تاريخ القطاع.

وبحسب بيان سابق من المجلس التصديري اليوم الخميس، سجلت صادرات الصناعات الهندسية خلال أول 11 شهرًا من العام الماضي نحو 3 مليارات مقابل 2.07 مليار دولار خلال نفس الفترة عام من 2020.

ووفقا لبيان اليوم، أكد الصياد أن الصادرات يمكن أن تحقق قفزات كبيرة بنسب تتراوح بين 40 و50% لكن مع ضرورة الأخذ في الاعتبار تحقيق عدة 5 عناصر رئيسية أبرزها صرف مستحقات المصدرين في مدة تتروح بين 3 و6 أشهر بأقصى تقدير.

وأوضح رئيس المجلس التصديري أن من بين هذه العناصر أيضا خفض تكاليف إنتاج السلع الهندسية والذي يعد أحد أهم أوجه دعائم زيادة التصدير وتحقيق مستهدفات غير مسبوقة، وكذلك إزالة الجمارك على المكونات والمستلزمات الإنتاجية بوصفها أحد عناصر التكلفة الإنتاجية، وهو ما سيجعل سعر المنتج النهائي منافسا في الأسواق الدولية.

وأشار إلى أن ضرورة تعميق التصنيع المحلي للمكونات الرئيسية في العملية الإنتاجية، لافتاً إلى أهمية أن يكون هناك حزم تشجيعية لجذب مستثمرين أجانب لتصنيع مكونات استراتيجية ورئيسية ليس لها بديل محلي.

وكشف رئيس المجلس التصديرى، أنه لابد من تكثيف العمل على إيجاد معامل اعتماد مصرية للسلع المصدرة، لأن هذا يساهم في تيسير حصول المصدرين على شهادات المطابقة وعدم الاعتماد فقط في الحصول على هذه الشهادات على معامل أجنبية أو تابعة لشركات أجنبية، وهو ما يختصر في الوقت ويوفر آلاف الدولارات.

كما طالب الصياد بعمل خطوط ملاحية مباشرة إلى أفريقيا بتكلفة منخفضة، وذلك لكون السوق الأفريقي أحد أهم الأسواق الواعدة ويعد سوقا قابلا للمنتج المصري، الأمر الذي يجعل التواجد فيه وترويج المنتج أمر ليس بالصعب شرط التواجد بصورة سريعة وبتكاليف أقل.