وزير البترول يبحث التعاون مع بلجيكا في تطوير الموانئ المصرية



كتب- مصطفى عيد:

بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع فرانسوا كورنيه السفير البلجيكي بالقاهرة، وكريستوف ووترشوت رئيس هيئة ميناء أنتويرب البلجيكي والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون مع هيئة الميناء في مجال تطوير الموانئ البترولية المصرية والخدمات اللوجستية وتدريب الكوادر.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس، أكد الملا أن قطاع البترول يمتلك بنية تحتية متميزة ومن ضمنها 12 ميناء بترولية منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، وأنه يتم حالياً الإعداد لتنفيذ عمليات تطوير موسعة في هذه الموانئ كعنصر هام في الاستراتيجية القومية التي يتم تنفيذها حالياً لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول.

وأشار إلى أن ميناء أنتويرب البلجيكي يعد أحد أكبر الموانئ في العالم ويمتلك خبرات متميزة في هذا المجال، وأن وفد هيئة الميناء أظهر رغبة قوية في مشاركة قطاع البترول في تنفيذ هذا المشروع الطموح.

وأضاف الوزير أن الفترة الماضية شهدت زيارات متبادلة بين فرق العمل من الجانبين سواء في الميناء البلجيكي أو في عدة موانئ بترولية مصرية لبحث الفرص المتاحة للتعاون بين الجانبين في إطار مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع الاتحاد الأوروبي للتعاون المشترك في مجال الطاقة.

وذكر أن الاجتماع شهد بحث سبل استمرار التعاون في مجال تدريب الكوادر في المجالات المختلفة وإنشاء مناطق لوجستية والتوسع في نشاط الصناعات البتروكيماوية والمناطق التجارية للمنتجات البترولية والغاز المسال بالموانئ القائمة بالفعل، فضلاً عن التوسع في نشاط تموين السفن.

وأكد ووترشوت استعداد هيئة ميناء أنتويرب الكامل لتقديم الخبرات والاستشارات الفنية وخدمات الإدارة في إطار جهود قطاع البترول الطموحة لتطوير الموانئ البترولية، بالإضافة إلى تقديم خدمات تدريب الكوادر في ظل امتلاك الهيئة لمركز تدريب بمستوى عالمي منذ السبعينيات من القرن الماضي.

وأشار إلى إمكانية إجراء دراسات جدوى لنشاط النقل النهري والذى أكد ووترشوت أنه أحد أكبر وأرخص أنشطة النقل المتبعة في أوروبا حالياً، مشيراً إلى استعداد الهيئة للتعاون مع مصر في مجال الطاقات النظيفة في ظل الخبرات التي اكتسبتها هيئة الميناء في مشروعات مماثلة لها بعدة دول حول العالم.

حضر اللقاء الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية.