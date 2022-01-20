أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الخميس في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

واستقر السمك البلطي ليتراوح بين 21 و26 جنيها.

وبقي كيلو الجمبري ثابتا، ليتراوح بين 90 و170 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكابوريا، اليوم، بين 30 و130 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 30 و50 جنيها.

وظل سعر كيلو البوري مستقرًا ليتراوح اليوم بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.