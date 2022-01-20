قفزة في سعر الذهب اليوم الخميس بمصر مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بداية التعاملات، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس، على الرغم من تراجع المعدن عالميا.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ منتصف ديسمبر الماضي، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من مرور العديد من المناسبات مثل أعياد الكريسماس وعيد الميلاد.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الجاري، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

أسعار الذهب اليوم

صعدت أسعار الذهب عيار 14 إلى 534 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 687 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 802 جنيه للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 917 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 6416 جنيهات، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

انخفض سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الخميس، إلى نحو 1840 دولارا للأوقية، بتراجع طفيف قدره 0.02%، في الساعة 9 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.