انطلاق موسم تقديم الإقرارات الضريبية.. كيف استعدت له مصلحة الضرائب؟

كتب- مصطفى عيد:

انطلق موسم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا لعام 2022 مع بداية يناير الجاري والخاص بالضريبة على الدخل عن السنة المالية 2021 لكل من الأفراد والشركات.

ويبدأ موسم تقديم الإقرارات الضريبية في 1 يناير من كل عام وينتهي في 31 مارس للأشخاص الطبيعيين، كما يبدأ موسم تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية في أول يناير وينتهي في 30 أبريل من كل عام، أو خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.

طرق تقديم الإقرارات الضريبية

تتيح مصلحة الضرائب تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالممولين بكلٍ من مراكز كبار الممولين ومتوسطي الممولين ومركز كبار مهن حرة ، والمأموريات العشرة المدمجة التابعة لمنطقة القاهرة رابع إلكترونيًا على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة اعتبارا من أول يناير 2022: (اضغط هنا).

بينما سيستمر الممولون بباقي مأموريات الجمهورية في تقديم إقراراتهم إلكترونيًا على البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية: (اضغط هنا).

استعدادات مصلحة الضرائب للموسم

أعلنت مصلحة الضرائب حالة الاستنفار لجهود كافة قطاعات المصلحة استعدادًا لموسم الإقرارات الضريبية للعام المالي المنقضي في 2021، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير المالية بالتيسير على الممولين، وتقديم أفضل الخدمات الضريبية، والدعم الفني اللازم لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، بحسب ما قاله رضا عبد القادر رئيس المصلحة في بيان يوم الأربعاء قبل الماضي.

ومن جانبه، أعلن رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، في تصريحات لمصراوي اليوم الأحد، آخر استعدادات المصلحة لاستقبال موسم الإقرارات الضريبية لعام 2022.

وقال محروس إن من بين هذه الاستعدادات توفير فرق دعم لأماكن تقديم الإقرارات الضريبية، وتوفير متخصصين في إدخال هذه الإقرارات، كما تم تخصيص فرق دعم تتعلق بالمشكلات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات "IT" من أجل حل أي مشكلة تواجه إدخال البيانات والمستندات المطلوبة.

وأضاف أن من ضمن هذه الاستعدادات أيضا إنشاء مركز متخصص في شارع لاظوغلي لمنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة الخاصة بـ "IBM"، والذي يوفر 52 شباكا لمساعدة الممولين في تقديم الإقرارات خاصة ممولي مأموريات منطقة القاهرة رابع المدمجة حديثا.

وأشار محروس إلى أنه تمت إتاحة تقديم الإقرارات في مكاتب الإرشاد الضريبي، إلى جانب توفير فرق متخصصة بمقار الغرف التجارية في المحافظات المختلفة لمساعدة الممولين في تقديم الإقرارات.

وأوضح أن سيتم تنفيذ حملات مثلما حدث خلال العام الماضي في موسم تقديم الإقرارات الضريبية، وسيتم تنظيم قوافل متحركة بالمناطق الضريبية المتاخمة للمنشآت التجارية والصناعية، بالإضافة إلى توفير أجهزة كمبيوتر وشبكات إنترنت من أجل الإسهام في تيسير وتسهيل موسم الإقرارات الضريبية.

وذكر محروس أنه يتم حاليا السماح لبعض فئات الممولين بتقديم الإقرارات الضريبية على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، وباقي الممولين في منظومة الخدمات الضريبية، على أن يتم خلال عامين سيتم تقديم الإقرارات الضريبية لجميع الممولين على منظومة الأعمال الرئيسية والتي يتم من خلالها دمج كل إجراءات الممولين.

وقال إن هناك زيادة منتظرة في عدد الإقرارات الضريبية المقدمة خلال الموسم الحالي بعد إتاحة وميكنة إقرار جديد للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمنظومة بما يشجع على انضمام الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة وتقديم الإقرارات الضريبية الخاص بهذه المشروعات.

وأضاف محروس أنه مع تغليظ عقوبة عدم التقدم بالإقرارات الضريبية في قانون الإجراءات الضريبية الموحد من المنتظر التزام جميع الممولين بتقديم الإقرارات خلال الموسم الجديد.

وأشار إلى استعداد المصلحة للضغط المتوقع على المنظومة في آخر فترات السماح بتقديم الإقرارات خاصة في الأيام الثلاثة الأخيرة، بسبب عادة الكثير من الممولين بالتقديم في الفترة الأخيرة من الموسم، مؤكدا الاستعداد التكنولوجي والفني والتعامل مع الضغط على الشبكة خلال الفترة المذكورة.

وكان رئيس المصلحة قال، في بيان سابق، إنه تم تشكيل فرق عمل متخصصة من العاملين بكل من قطاع نظم المعلومات والتحول الرقمي، وقطاع الحصر والإقرارات بكافة فروع الحاسب الآلي على مستوى الجمهورية تتولى مسئولية حل المشاكل المتعلقة بالإقرارات.

وأكد رضا عبد القادر أن هذه الفرق حصلت على دورات تدريبية مكثفة، وذلك لرفع مستوى كفاءتهم لتقديم الدعم الفني اللازم للممولين وحل كافة المشكلات التي تواجههم.

وقال إن المصلحة وفرت كافة النماذج التي يحتاجها أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي لا يتجاوز رقم مبيعاتها أو إيراداتها 10 ملايين جنيه على البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية، وكذلك على الموقع الإلكتروني للمصلحة.

وأضاف عبد القادر أن النماذج التي يحتاجها أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي تمت إتاحتها إلكترونيا تتضمن الإقرار الضريبي على حجم الأعمال السنوي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفقًا لقانون 152 لسنة 2020، ونموذج سداد الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية في حالة إذا باع الممول الآلات أو المعدات ولم يتم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول خلال سنة.

كما تشمل هذه النماذج نموذج سداد الضريبة المستحقة على توزيعات أرباح الأسهم والحصص في حالة ما إذا كان هناك توزيعات أرباح، ويعفى من ذلك شركات الأموال ذات الشخص الواحد الذي يكون مؤسسها شخصًا طبيعيًا.

وقال رئيس مصلحة الضرائب إن الممولين يمكنهم التواصل مع المصلحة من خلال الخط الساخن (16395) والخاص بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة والذي يرد على كافة الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات.

انطلاق موسم إقرارات ضريبة المرتبات

انطلق مع بداية شهر يناير أيضا موسم تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالتسوية السنوية النهائية لضريبة المرتبات، حيث يشهد الشهر الجاري التزام أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات وما في حكمها بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بتقديم هذا الإقرار الضريبي.

وأشارت مصلحة الضرائب، في بيان لها يوم الأحد المقبل، إلى أن آخر موعد لتقديم الإقرارات السنوية الخاصة بضريبة المرتبات هو نهاية شهر يناير.

وأعلنت المصلحة أنها أعدت دليلا إرشاديا يتضمن الأسئلة والأجوبة الشائعة حول ضريبة المرتبات وما في حكمها وأمثلة عملية لها، وإتاحته على موقعها الإلكتروني، ويتمكن الممول من الاطلاع والتحميل لهذا الدليل من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).