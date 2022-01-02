مبيعات عربية وأجنبية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.33% إلى مستوى 11909 نقاط في نهاية تداولات جلسة اليوم الأحد، مدفوعة بمبيعات المستثمرين العرب والأجانب.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 1.88%، وكذلك مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.01%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 17 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 10.8 ملايين جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 27.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.43% إلى مستوى 11949 نقطة في نهاية تداولات جلسة الخميس الماضي.

وبدأ اليوم الأحد تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المستثمرين المقيمين في مصر بالبورصة، بداية من جلسة التداول الأولى هذا العام.

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان صحفي إنه بداية من اليوم يحين موعد عدم خضوع المقيم للضريبة على الدمغة الخاصة بعمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية.

ويعني هذا بدء سريان تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المقيمين بداية من اليوم.

وفي 2020 كانت الحكومة اتخذت عدة إجراءات لدعم الاستثمارات في ظل تداعيات جائحة كورونا وقررت تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة لمدة عامين، على أن يجري إعادة تطبيقها اعتبارا من 1 يناير 2022.

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