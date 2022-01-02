تعيين أحمد عبد الرازق أول وكيل دائم لوزارة المالية

كتب- مصطفى عيد:

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بندب أحمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات المالية بقطاع الموازنة العامة للدولة بديوان عام وزارة المالية، للقيام بأعمال وظيفة الوكيل الدائم بوزارة المالية بالمستوى الممتاز لمعاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته.

وقالت وزارة المالية، في بيان لها اليوم الأحد، إن هذا القرار يستهدف ضمان الاستقرار التنظيمي والمؤسسي للوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها، ورفع مستوى كفاءة تنفيذ سياساتها، واستمرارية البرامج والمشروعات والخطط، ومتابعتها تحت إشراف الوزير.

ويُعد أحمد عبد الرازق أول وكيل دائم لوزارة المالية؛ تطبيقًا لقانون الخدمة المدنية، وأول وكيل دائم أيضًا بالحكومة من بين خريجي برنامج تأهيل القيادات الحكومية من الحاصلين على ماجستير الإدارة الحكومية الذى يتم تنفيذه بين وزارة التخطيط وجامعة إسلسكا الفرنسية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يأتي على ضوء قرارات مجلس الوزراء بالاستعانة بهذه الكوادر المؤهلة فى المناصب القيادية بالوزارات.

وأكد وزير المالية، في لقائه مع الوكيل الدائم لوزارة المالية، أهمية تحقيق الاستقرار التنظيمي على ضوء الهيكل الإداري الجديد للوزارة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية، بما تتضمنه من مشروعات لتطوير مستوى الأداء بمختلف القطاعات.

وقال أحمد عبد الرازق إنه سيركز على تعظيم الاستفادة من كل الكوادر البشرية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وسيكون هناك أولوية للأفكار البناءة والمدروسة والقابلة للتنفيذ، التي من شأنها تطوير نظم العمل، وإرساء دعائم الجودة الشاملة، وفق خطط محددة متكاملة الأركان من حيث الإجراءات والمدى الزمني والتكلفة ومسئولية التنفيذ.

وأشار إلى حرصه أيضًا على تعزيز التواصل الفكري بين ذوي الخبرة الذين أمضوا سنوات عمل طويلة بالوزارة، والطاقات الشابة الواعدة والمؤهلة للإبداع والابتكار والتميز؛ على نحو يحقق التكامل المنشود بين مختلف القطاعات، ويُسهم في إنجاز المستهدفات على أكمل وجه.

وبحسب بيان الوزارة، نجح أحمد عبد الرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية، خلال 26 عامًا من العمل الحكومي في اكتساب خبرات متنوعة، مكَّنته من إدارة البرامج والمشروعات، وصياغة سياسات واستراتيجيات الإصلاح فى مجالات التنمية.

وشغل عبد الرازق وظيفة مدير عام شئون اللجان الوزارية، ورئيس الإدارة المركزية لمركز المعلومات والتوثيق بقطاع مكتب الوزير، ورئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات المالية بقطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.

وحصل عبد الرازق على العديد من المؤهلات العلمية منها: ماجستير إدارة الأعمال الحكومية من جامعة إسلسكا الفرنسية والجامعة الفرنسية بمصر، ودبلوم الدراسات العليا في الإدارة الحكومية من جامعة إسلسكا الفرنسية والجامعة الفرنسية بمصر.

كما شارك في صياغة وتنفيذ المشروعات والمبادرات القومية، منها: الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية، والمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، ووضع الآلية التنفيذية لمشروع التاكسي الأبيض، ودليل الخدمات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن وزارة المالية في 2007.

وشارك عبد الرازق أيضا في إعداد مشروع قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004 بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية والصندوق الاجتماعي للتنمية "آنذاك".

ونفذ أحمد عبد الرازق في عام 2014 برنامجًا إلكترونيًا بوزارة المالية؛ لإدارة منظومة اجتماعات مجلس الوزراء؛ على نحو أسهم في تحويل أسلوب عرض موضوعات اجتماعات مجلس الوزراء من الأسلوب الورقي إلى الأسلوب الإلكتروني، وفقا للبيان.