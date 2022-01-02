تخصيص 10550 سيارة في عام 2021 ضمن مبادرة "إحلال السيارات"

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بوزارة المالية، لمصراوي، إنه تم تخصيص حوالي 10آلاف و550 سيارة جديدة ضمن المبادرة منذ بدايتها وحتى نهاية عام 2021.

وأضاف عوض أنه تم تسليم حوالي 10 آلاف و300 سيارة من هذه السيارات خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر الماضي ويجري تسليم باقي السيارات حسب تواريخ التسليم من الشركات.

وأوضح أن السيارات التي تم تخصيصها ضمن المبادرة حتى نهاية ديسمبر موزعة بين 9900 سيارة ملاكي و650 سيارة تاكسي وميكروباص.

وذكر أن هذه السيارات التي تم تخصيصها موزعة حسب الماركات كالتالي: 3795 سيارة نيسان، و3275 سيارة لادا وبي واي دي، و1350 سيارة شيفروليه، و930 سيارة هيونداي، و685 سيارة شيري، و330 سيارة كينج لونج، و185 سيارة زيمكس.

وذكر أن عدد السيارات التي تم تخريدها ضمن المبادرة وصل إلى 10750 سيارة موزعة بين 9800 سيارة ملاكي و950 تاكسي وميكروباص.

وأشار عوض إلى أن قيمة الحافز الأخضر التي صُرفت في إطار المبادرة حتى الآن وصلت إلى حوالي 280 مليون جنيه، موضحا أن عدد الطلبات التي تنطبق عليها الشروط على موقع المبادرة حاليا يصل إلى حوالي 36 ألفا و500 طلب.

وأوضح أن عدد السيارات التي تم تسليمها لا يدخل ضمن عدد الطلبات السليمة على الموقع لأن من يتسلم سيارته يتم إغلاق ملفه على الموقع بعد استخراج رخصة السيارة الجديدة.

وتتضمن مبادرة إحلال السيارات، التي تم إطلاقها هذا العام، إحلال سيارات جديدة مصنعة محليا وتعمل بالغاز الطبيعي بالسيارات القديمة التي مر على صنعها 20 عاما فأكثر، وذلك من خلال توفير حافز مادي للمستفيدين من المبادرة من ثمن السيارة الجديدة، بالإضافة إلى إتاحة تقسيط المبلغ المتبقي على فترة تتراوح بين 7 و10 سنوات.

وتصرف المبادرة حافزا أخضر بنسبة 10% من ثمن السيارة للمستفيدين من أصحاب السيارات الملاكي بحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% لأصحاب السيارات التاكسي بحد أقصى 45 ألف جنيه، و25% لأصحاب السيارات الميكروباص بحد أقصى 65 ألف جنيه.

ودخلت المرحلة الأولى للمبادرة حيز التنفيذ في مارس بعد توقيع "البروتوكول المنظم" الذي يتضمن الإجراءات التنفيذية لهذه المبادرة بين الوزارات المعنية والبنوك وشركات تصنيع السيارات وشركات التأمين، وذلك بعد فتح باب التقديم فيها منذ يناير الماضي.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى للمبادرة القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر.