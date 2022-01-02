المصانع تعلن عن سعر طن الحديد والأسمنت في بداية العام الجاري

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن المصانع قررت تثبيت أسعار الحديد والأسمنت خلال شهر يناير الجاري.

وذكر الزيني، أن سعر طن الحديد بشركة عز تسليم أرض المصنع سجل 15 ألف جنيه، وسعر طن الحديد بشركة بشاي يصل إلى 15 ألف جنيه، والسويس للصلب يصل إلى 14900 جنيه.

ويتراوح متوسط سعر طن الحديد في السوق المحلي تسليم أرض المصنع حاليا بين 13700 جنيه و14 ألف جنيه، بينما يتراوح سعر طن الحديد للمستهلك بين 14200 و15200 جنيه.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

ويتراوح متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع بين 875 جنيهًا وألف جنيه، ويتراوح متوسط السعر بالأسواق بين 1050 و1150 جنيهًا.

وبحسب بيانات شعبة الأسمنت بغرفة اتحاد الصناعات، تصل الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت في مصر إلى أكثر 80 مليون طن سنويا، في حين أن الإنتاج الفعلي يقدر بحوالي 55 مليون طن، وذلك قبل قرار تخفيض الإنتاج الذي تمت الموافقة عليه من قبل جهاز حماية المنافسة.

وأعلن جهاز حماية المنافسة قرارا خلال يوليو الماضي بالموافقة على طلب 23 شركة من الشركات العامة في قطاع الأسمنت لتخفيض الطاقة الإنتاجية من الأسمنت من أجل تقليص فائض العرض الذي يعاني منه القطاع على مدار السنوات الثلاثة الماضية.

وبحسب أحمد الزيني، تتسم سوق مواد البناء بحالة من الركود منذ عدة أشهر.