سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع 3 جنيهات بمنتصف تعاملات الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر خلال التعاملات، وزاد الجرام 3 جنيهات، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، بحسب نجيب.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من اقتراب أعياد الميلاد.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الجاري، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

وبالأمس، قفزت أسعار الذهب في السوق المحلي، لمعرفة التفاصيل اضغط هنا

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 534 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 689 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 801 جنيه للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 915 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 6408 جنيهات، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

اليوم إجازة بالبورصات العالمية، على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وكان سعر الذهب عالميًا سجل في ختام تعاملات جلسة الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع، نحو 1829 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.80%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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