6.3 مليار دولار.. قناة السويس تحقق أعلى إيرادات في تاريخها خلال 2021

القاهرة- مصراوي:

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في بيان للهيئة اليوم الأحد، أن إحصائيات الملاحة بالقناة سجلت خلال عام 2021 سجلت أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخها، محققة أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة بلغ 6.3 مليار دولار، وأكبر حمولات صافية سنوية 1.27 مليار طن متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.

وقال ربيع إن عائدات قناة السويس خلال العام الميلادي 2021 حققت زيادة بنسبة 12.8% من حصيلة إيراداتها بالدولار حيث سجلت عائدات القناة 6.3 مليار دولار مقابل 5.6 مليار دولار خلال عام 2020 بزيادة قدرها 720 مليون دولار.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن حركة الملاحة بالقناة خلال عام 2021 شهدت عبور 20694 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 18830 سفينة خلال عام 2020 بفارق 1864 سفينة بنسبة زيادة قدرها 10%.

كما بلغ إجمالي الحمولات الصافية 1.27 مليار طن مقابل 1.17 مليار طن خلال عام 2020 بفارق 100 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 8.5%، بحسب ربيع.

وأكد رئيس الهيئة أن مؤشرات حجم التجارة العابرة لقناة السويس (متمثلة في الحمولات الصافية) نجحت في تخطي نسب الزيادة في معدلات نمو التجارة العالمية، فبلغت نسبة الزيادة في حجم التجارة العالمية المارة عبر القناة نحو 8.5%، وذلك رغم أن نسبة الزيادة في حجم التجارة العالمية المنقولة بحراً خلال عام 2021 وفقا لبيت الخبرة Clarksons بلغت 3.7%.

وكذلك زادت حجم تجارة الحاويات المارة بالقناة بنسبة 7.2% خلال عام 2021، فيما بلغت نسبة الزيادة بحجم تجارة الحاويات عالمياً 6% خلال نفس الفترة، وبلغت نسبة الزيادة في حجم تجارة البضائع الصب المارة عبر القناة 19.5% مقابل 4.1% وهي نسبة الزيادة العالمية في حجم تجارة البضائع الصب خلال عام 2021، وفقا لأسامة ربيع.

وأشار ربيع إلى أن قناة السويس حققت أكبر إيراد خاص بالسياسات التسويقية منذ تطبيقها بلغ 1.1مليار دولار من إجمالي إيرادات القناة خلال عام 2021، كما لعبت الجهود التسويقية بصفة عامة دوراً كبيراً في زيادة أعداد السفن التي تعبر القناة لأول مرة وتحقيق رقم قياسي غير مسبوق بعبور 1532 سفينة محققة إيراد قدره 597.6 مليون دولار.