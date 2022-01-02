مبادرة إحلال السيارات تدرس ضم أنواع جديدة في 2022

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور طارق عوض المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات القديمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي، لمصراوي، إن إدارة المبادرة تدرس حاليا مشاركة أنواع جديدة من السيارات بالمبادرة.

ورفض عوض الإفصاح عن الأنواع التي تتم دراستها مشاركتها بالمبادرة، مشيرا إلى أنه سوف يتم الإعلان عنها فور الانتهاء من دراسة أمر مشاركتها من قبل الجهات المعنية مع إدارة المبادرة.

وتتضمن مبادرة إحلال السيارات، التي تم إطلاقها العام الماضي، إحلال سيارات جديدة مصنعة محليا وتعمل بالغاز الطبيعي بالسيارات القديمة التي مر على صنعها 20 عاما فأكثر، وذلك من خلال توفير حافز مادي للمستفيدين من المبادرة من ثمن السيارة الجديدة، بالإضافة إلى إتاحة تقسيط المبلغ المتبقي على فترة تتراوح بين 7 و10 سنوات.

وتصرف المبادرة حافزا أخضر بنسبة 10% من ثمن السيارة للمستفيدين من أصحاب السيارات الملاكي بحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% لأصحاب السيارات التاكسي بحد أقصى 45 ألف جنيه، و25% لأصحاب السيارات الميكروباص بحد أقصى 65 ألف جنيه.

ودخلت المرحلة الأولى للمبادرة حيز التنفيذ في مارس 2021 بعد توقيع "البروتوكول المنظم" الذي يتضمن الإجراءات التنفيذية لهذه المبادرة بين الوزارات المعنية والبنوك وشركات تصنيع السيارات وشركات التأمين، وذلك بعد فتح باب التقديم فيها منذ يناير الماضي.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى للمبادرة القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر.