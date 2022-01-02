"إحلال السيارات": بدء السماح لأصحاب موديلات 2002 بالاستفادة من المبادرة

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت إدارة مبادرة إحلال السيارات القديمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي أنها بدأت إتاحة الاشتراك والاستفادة من المبادرة لأصحاب السيارات من موديلات عام 2002، وذلك مع بداية الشهر الجاري.

وقال الدكتور طارق عوض المتحدث باسم المبادرة بوزارة المالية، لمصراوي، إن المبادرة بدأت مع أول يناير الجاري في مشاركة موديلات 2002 على الموقع الإلكتروني للمبادرة.

وتسمح المبادرة بالاستفادة منها لمن يمر على موديل سيارته القديمة 20 عاما فأكثر، وذلك عبر استبدالها بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك في محافظات المرحلة الأولى للمبادرة.

وتتضمن مبادرة إحلال السيارات، التي تم إطلاقها العام الماضي، إحلال سيارات جديدة مصنعة محليا وتعمل بالغاز الطبيعي بالسيارات القديمة التي مر على صنعها 20 عاما فأكثر، وذلك من خلال توفير حافز مادي للمستفيدين من المبادرة من ثمن السيارة الجديدة، بالإضافة إلى إتاحة تقسيط المبلغ المتبقي على فترة تتراوح بين 7 و10 سنوات.

وتصرف المبادرة حافزا أخضر بنسبة 10% من ثمن السيارة للمستفيدين من أصحاب السيارات الملاكي بحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% لأصحاب السيارات التاكسي بحد أقصى 45 ألف جنيه، و25% لأصحاب السيارات الميكروباص بحد أقصى 65 ألف جنيه.

ودخلت المرحلة الأولى للمبادرة حيز التنفيذ في مارس 2021 بعد توقيع "البروتوكول المنظم" الذي يتضمن الإجراءات التنفيذية لهذه المبادرة بين الوزارات المعنية والبنوك وشركات تصنيع السيارات وشركات التأمين، وذلك بعد فتح باب التقديم فيها منذ يناير الماضي.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى للمبادرة القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر.