التصديري للملابس الجاهزة: نستهدف 7% زيادة بحجم صادرات القطاع في 2022

كتبت- شيرين صلاح:

قالت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، لمصراوي، إن المجلس يستهدف زيادة بحجم صادرات القطاع العام الجاري بنسبة تتراوح بين 5 و7%.

وأضافت لويس أن المجلس لديه خطة لزيادة حجم الصادرات خلال 2022، مثل الترويج للمنتجات المصرية من خلال المعارض الخارجية.

وذكرت لويس أن المجلس يدرس حاليا الاستفادة من مكاتب شركة جسور الموجودة في مختلف أنحاء الدول لزيادة حجم صادرات 2022.

وبحسب لويس، شارك المجلس في العديد من المعارض خلال الأشهر الأخيرة من عام 2021 لترويج الملابس المصرية بها، مثل معارض بالعديد من الدول الأفريقية.

وأشارت لويس إلى أن المعرض القادم هو معرض "ماجيك" في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعتبر من أهم المعارض التي يتم من خلالها تعاقدات تصديرية بأحجام كبيرة.

وبحسب بيان المجلس التصديري للملابس، حقق حجم صادرات القطاع من يناير حتى نهاية نوفمبر 2021 ارتفاعًا بنسبة 38%، ليسجل حجم الصادرات 1.7 مليار دولار مقابل 1.3 مليار في نفس الفترة من 2020.

وأضافت ماري لويس، في بيان لها اليوم، أن الولايات المتحدة الأمريكية تصدرت الدول الأكثر استيرادا للملابس من مصر خلال أول 11 شهرًا من 2021 بما قيمته 1.04 مليار دولار مقابل 726 مليون دولار في الفترة ذاتها من 2020 بنسبة صعود 44%.