ارتفاع الفلفل الحامي والرمان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو الفلفل الحامي البلدي، والرمان بين 50 قرشا وجنيه، اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراجع سعر كيلو البرتقال جنيها البلدي 50 قرشا، اليوم، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البطاطس بين 2 و4.5 جنيه.

البصل بين 2 و2.75 جنيه.

الكوسة بين 3 و8 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2.25 و4.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و6.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و7.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3.5 و6.5 جنيه.

البامية بين 6 و9 جنيهات.

البسلة بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 و4.5 جنيه.

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

اليوسفي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الموز البلدي بين 5 و9 جنيهات.