تراجع المكرونة السويسي.. أسعار السمك اليوم الأحد في سوق العبور

10:25 ص الأحد 02 يناير 2022
تراجع المكرونة السويسي.. أسعار السمك اليوم الأحد في سوق العبور

أسعار السمك

كتبت- شيرين صلاح:
تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 30 و55 جنيها.
وانخفض سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، اليوم، بين 30 و120 جنيها.
وارتفع سعر كيلو الجمبري 30 جنيها ليتراوح بين 90 و180 جنيها.
واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 21 و24 جنيها.
وبقي سعر كيلو البوري ثابتا ليتراوح بين 40 و50 جنيها.
وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.
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