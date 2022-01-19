زيادة جديدة في سعر الذهب اليوم في مصر بالتعاملات المسائية

04:54 م الأربعاء 19 يناير 2022
زيادة جديدة في سعر الذهب اليوم في مصر بالتعاملات المسائية

أسعار الذهب

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كتبت - شيماء حفظي:
واصل سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر، ارتفاعه بالتعاملات المسائية، مقارنة بمنتصف التعاملات وزاد سعر الجرام جنيهين إضافيين، وفقا لتصريح نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي.
كان الذهب ارتفع بمنتصف التعاملات جنيها واحدا لسعر الجرام، قبل أن يزيد مرة أخرى، ليصبح إجمالي الزيادة خلال تعاملات اليوم 3 جنيهات للجرام مقارنة بأسعار أمس.

أسعار الذهب اليوم

بلغت أسعار الذهب عيار 14 نحو 532 جنيها للجرام.
وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 683 جنيها للجرام.
وسجل سعر الذهب عيار 21 عند 797 جنيها للجرام.
ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 911 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 6376 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

أسعار الذهب العالمية

عالميا، ارتفعت أسعار الذهب العالمية في التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، وزاد سعر الأوقية إلى 1826 دولارا بحسب بيانات شبكة بلومبرج.
ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب
سعر الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب الذهب عيار21 شعبة الذهب

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