مصر وتونس تبحثان آثار أزمة كورونا على حركة التجارة الخارجية



كتب- مصطفى عيد:

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع محمد بن يوسف، سفير الجمهورية التونسية بالقاهرة، تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وعلى رأسها التعاون الاقتصادى بين البلدين، وأهمية انعقاد اللجنة العليا المصرية التونسية لدفع العلاقات المشتركة بين البلدين في مختلف مجالات التنمية.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأربعاء، ناقشت الجانبان، خلال اللقاء، التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا على المستوى العالمي وتأثيرها الفعلي على كافة الأنشطة الاقتصادية خاصة تلك المتعلقة بحركة التجارة الدولية وتأثيرها على حركة التجارة البينية بين البلدين حيث تسببت الموجة الأولى لكورونا في انكماش كبير في حركة التجارة الخارجية وفي الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.

وفي هذا الصدد أشارت المشاط إلى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة من خلال إقامة المعارض المتخصصة والمشتركة بين البلدين.

كما أكدت أهمية تشجيع رجال الأعمال والشركات على المشاركة في هذه المعارض، وإقامة أسابيع تجارية بحيث يمكن إقامة أسبوع تجاري للمنتجات المصرية في تونس وآخر لتونس في القاهرة، بحيث يتيح الفرصة للشركات ورجال الأعمال للتعرف على المنتجات التصديرية لكلا الطرفين.

ووفقا للبيان، انعقدت اللجنة العليا المشتركة بين البلدين من قبل، برئاسة رئيسي الوزراء، لـ 16 دورة متتالية كان آخرها اللجنة المنعقدة في القاهرة في نوفمبر 2017.