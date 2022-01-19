الضرائب: زيادة منتظرة في عدد الإقرارات المقدمة خلال الموسم الحالي



كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن هناك زيادة منتظرة في عدد الإقرارات الضريبية المقدمة خلال الموسم الحالي بعد إتاحة وميكنة إقرار جديد للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمنظومة بما يشجع على انضمام الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة وتقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بهذه المشروعات.

وانطلق موسم تقديم الإقرارات الضريبية منذ بداية الشهر الجاري عن ضريبة الدخل للعام المالي 2021، ومن المنتظر أن ينتهي في نهاية مارس للممولين الأفراد، وفي نهاية أبريل للممولين من الأشخاص الاعتبارية.

وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الأربعاء، أكد عبد القادر استعداد المصلحة بكافة قطاعاتها لموسم الإقرارات الضريبية الحالي من خلال العديد من الجهود ومنها توفير فرق دعم فني بأماكن تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا على مستوى المحافظات تنفيذا لتوجيهات وزير المالية بتوفير كافة أشكال الدعم والتيسير على الممولين.

وقال إن مصلحة الضرائب تتيح تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالممولين بكلٍ من مراكز كبار الممولين ومتوسطي الممولين ومركز كبار مهن حرة، والمأموريات العشرة المدمجة التابعة لمنطقة القاهرة رابع إلكترونيًا على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة (IBM) اعتبارا من أول يناير 2022.

بينما سيستمر الممولون بباقي مأموريات الجمهورية في تقديم إقراراتهم إلكترونيًا على البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية، بحسب عبد القادر.

وأضاف عبد القادر أن من ضمن هذه الاستعدادات إنشاء مركز دعم فنى متخصص في قاعة الخزانة العامة بشارع لاظوغلي لمنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة الخاصة بـ "IBM"، والذي يوفر 52 شباكًا لمساعدة الممولين في تقديم الإقرارات خاصة ممولي مأموريات منطقة القاهرة رابع المدمجة حديثًا.

وناشد رئيس مصلحة الضرائب الممولين سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، وذلك للاستفادة من الدعم الفني المجاني الذي تقدمه المصلحة في حالة وجود أية مشكلات أثناء تقديم الإقرار.

وأكد ضرورة أن يتحقق الممول من صحة بياناته والضريبة من خلال شاشة عرض الإقرار، وكذلك ضرورة التأكد من ملخص بيانات الإقرار الخاص به الخاصة به بعد الضغط على حفظ الإقرار.

وأوضح عبد القادر أنه سيتم تنفيذ حملات ميدانية مثلما حدث خلال العام الماضي في موسم تقديم الإقرارات الضريبية، وسيتم تنظيم قوافل متحركة بالمناطق الضريبية المتاخمة للمنشآت التجارية والصناعية، مشيرا إلى أن هذه الحملات ستكون مجهزة لتقديم الدعم للممولين في تقديم الإقرار الضريبي.

وقال إن المصلحة وفرت كافة النماذج التي يحتاجها أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي لا يتجاوز رقم مبيعاتها أو إيراداتها 10 ملايين جنيه على البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية، وكذلك على الموقع الإلكتروني للمصلحة.