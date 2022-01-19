تعيين ماجد شريف عضوا منتدبا لسوديك و"الذيبي" رئيسا غير تنفيذي

كتبت – شيماء حفظي:

وافق مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر (سوديك) على تعيين ماجد سامي شريف عضوا منتدبا للشركة، بحسب بيان من الشركة للبورصة اليوم الأربعاء.

وقالت الشركة، إنه عينت شفيق عبدالله الذيبي رئيسا غير تنفيذي لمجلس الإدارة ممثلا عن شركة الدار العقارية الإماراتية وأسامة صالح نائب رئيس مجلس الإدارة.

وتمتلك شركة الدار العقارية 59.87% من أسهم سوديك، بعدما أصبح تحالف شركة الدار العقارية، المساهم الرئيسي في سوديك بعد أن استحوذ عليها بصفقة بلغت 6 مليارات جنيه.

وتعمل شركة سوديك في التطوير العقاري، ومن أكبر مشروعات الشركة "ويست تاون" وهو حي سكني متكامل بمدينة الشيخ زايد في السادس من أكتوبر على مشارف القاهرة، ومشروع "ألجريا"، ومشروع "فورتي ويست"، ومشروع "بوليجون"، ومشروع "قطامية بلازا"، ومشروع "أوتوفيل".