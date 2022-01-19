مستوى قياسي.. صادرات مصر غير البترولية تتخطى 32 مليار دولار في 2021

كتبت – شيماء حفظي:

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الصادرات المصرية غير البترولية وصلت لأول مرة إلى 32.1 مليار دولار في العام الماضي 2021 مقابل 25.4 مليار دولار في 2020، بزيادة 26%.

وقالت الوزيرة في بيان اليوم الأربعاء، إن المؤشرات الإيجابية غير المسبوقة التي حققتها الصادرات السلعية المصرية العام الماضي ترجع إلى زيادة الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية، وهو ما ساهم فى الحفاظ على الأسواق التصديرية والنفاذ إلى أسواق جديدة.

وأوضحت الوزارة، أن إقرار البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء وسداد المستحقات التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات ساهمت في تحقيق هذه القفزة غير المسبوقة في الصادرات.

وبلغت الصادرات المصرية إلى الإتحاد الأوروبي 9.2 مليار دولار مقابل 5.9 مليار دولار، والولايات المتحدة الأمريكية 2.4 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار وقارة أفريقيا بدون الدول العربية 1.9 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار، حسب البيان.

وأشارت جامع إلى أن 13 قطاعاً تصديرياً حققت صادراتها زيادة ملموسة خلال عام 2021 تضمنت قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية، وقطاع الطباعة والتغليف والسلع الهندسية والإلكترونية والمنتجات الكيماوية والأسمدة والملابس الجاهزة والمفروشات وقطاع مواد البناء.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية، ثم السعودية بنحو 2 مليار دولار، وتركيا بقيمة 1.9 مليار دولار، وإيطاليا بـ 1.8 مليار دولار، والإمارات بـ 1.2 مليار دولار.