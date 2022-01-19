ارتفاع الفاصوليا.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء بسوق العبور



كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر كيلو الفاصوليا 50 قرشا في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه أمس.

واستقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة الأخرى عند مستوياتها أمس، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه.

البطاطس بين 2 و3.75 جنيه.

البصل بين 2 و2.75 جنيه.

الكوسة بين 3.5 و9.5 جنيه.

الفاصوليا بين 6 و8 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الباذنجان البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و8 جنيهات.

الملوخية بين 3 و10 جنيهات.

الخيار الصوب بين 4 و7 جنيهات.

البسلة بين 4 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.

اليوسفي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 و10 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 6 و9 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.