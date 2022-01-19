زيادة سعر المتر تقفز بمبيعات أوراسكوم للتنمية إلى 9 مليارات جنيه في 2021

كتبت – شيماء حفظي:

قالت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، في بيان اليوم الأربعاء، إنها حققت أعلى مبيعات عقارية في تاريخها بقيمة 9,2 مليار جنيه خلال العام المنتهي 2021، بزيادة 48.4% مقارنة بـ 2020 و32.9% عن عام 2019.

وأوضحت الشركة في بيانها، أنها حققت مبيعات عقارية خلال الربع الرابع من العام بقيمة 3 مليارات جنيه مقابل 1.8 مليار جنيه في الربع المقارن من العام السابق، بزيادة 61,4%.

وارتفعت المبيعات العقارية نتيجة زيادة متوسط سعر المتر المربع في جميع الوجهات بالإضافة الي زيادة عدد الوحدات المباعة، وفقا لبيان الشركة.

وأوضحت الشركة، أن المبيعات العقارية استمرت في التقدم خلال الربع الرابع من 2021 مع زيادة الطلب على منازل الجونة، وزيادة الطلب على الوحدات العقارية في O West ومكادي هايتس.

وفي الجونة، ارتفعت صافي المبيعات العقارية بنسبة 75,5٪ لتصل إلى 4,05 مليار جنيه مصري خلال عام 2021 مقارنة بـ 2,31 مليار خلال عام 2020، وفقا للبيان.

وأضافت الشركة، أن مبيعات مشروع O West، ارتفعت إلى 4,0 مليار جنيه خلال العام المنتهي في 2021 بزيادة قدرها 41,4٪ مقابل 2.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأوضح البيان، أن مبيعات مشروع مكادى هايتس سجلت زيادة بنسبة 162,7٪ لتصل إلى 1.2 مليار جنيه م خلال العام المنتهي في 2021 مقابل 450,4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتعمل أوراسكوم للتنمية مصر في الاستثمار العقاري والسياحي وإدارة المنتجعات، وهي مملوكة لرجل الأعمال المصري، سميح ساويرس.