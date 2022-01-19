انخفاض طفيف في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية التعاملات

10:08 ص الأربعاء 19 يناير 2022
انخفاض طفيف في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية التعاملات

أسعار الذهب

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كتبت – شيماء حفظي:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر، بشكل طفيف، اليوم الأربعاء في بداية التعاملاتمقارن بمستواه أمس.

وتراجع سعر الجرام من الذهب عيار 21 جنيها واحدا مع بداية التعاملات الصباحية، ليتراوح سعر الجرام عند 794 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

بلغت أسعار الذهب عيار 14 نحو 529 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 680 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 عند 794 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 908 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 6352 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

أسعار الذهب العالمية

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب الأربعاء متجهة نحو أدنى مستوياتها في أسبوع الذي بلغته في الجلسة السابقة، وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1810.90 دولار للأونصة.

وانخفض الذهب سبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها في عامين بفعل توقعات رفع الفدرالي الأميركي لأسعار الفائدة بشكل كبير، وهو خفض من جاذبية المعدن االنفيس.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

سعر الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب جرام عيار 21 السندات الأمريكية

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