السبت المقبل.. عمومية "غزل المحلة لكرة القدم" تدعو للاكتتاب العام

01:52 م الثلاثاء 18 يناير 2022
السبت المقبل.. عمومية "غزل المحلة لكرة القدم" تدعو للاكتتاب العام

ملعب غزل المحلة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت – شيماء حفظي:

قال محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة، إن شركة نادي غزل المحلة لكرة القدم، ستعقد جمعية عمومية يوم السبت المقبل، للدعوة للاكتتاب العام في أسهم زيادة رأس مالها.

وأضاف ماهر، في تصريحات لمصراوي، أن الجمعية العامة ستعتمد زيادة رأسمال الشركة إلى 102 مليون جنيه، بعد تغطية الاكتتاب الخاص بإجمالي 37 مليون جنيه على أن تتم الدعوة لزيادة رأس المال إلى 200 مليون جنيه من خلال الاكتتاب العام.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إنه من المتوقع أن يتم طرح الاكتتاب العام في مطلع فبراير المقبل.

وستطرح شركة غزل المحلة لكرة القدم، نحو 60% من أسهمها في البورصة، في عملية زيادة رأسمالها من 65 مليون جنيه – قيمة الحصة العينية لشركة مصر للغزل والنسيج- إلى 200 مليون جنيه، وستجمع 135 مليون جنيه من الطرح.

وكانت شركة مصر القابضة للتأمين، اشترت حصة من الطرح الخاص بنحو 15 مليون جنيه، كما استحوذ مستثمرون مصريون وعرب على باقي الطرح الخاص.

وتمثل نسبة الطرح الخاص نحو 27% من إجمالي أسهم الطرح، وسيتم جمع باقي القيمة المستهدفة من خلال الاكتتاب العام.

وأشار ماهر، إلى أنه بعد اعتماد نتائج الجمعية العامة لشركة غزل المحلة لكرة القدم، سيتم تحديد موعد طرح نشرة الاكتتاب بالتنسيق مع الجهات الإدارية.

وستكون شركة غزل المحلة لكرة القدم قد مهدت الطريق لشركات كرة القدم لإدراج أسهمها في البورصة المصرية، كأول فريق كرة قدم في الشرق الأوسط يدرج أسهمه في البورصة بعدما أصبحت أول شركة مساهمة مصرية لنشاط كرة القدم تم تأسيسها في يناير 2021 تماشياً مع قانون الرياضة الجديد.

هذا المحتوى من

Manal el Alem
طرح نادي غزل المحلة في البورصة البورصة نادي غزل المحلة القابضة للغزل

الخبر التالى:

المشاط: التمويلات التنموية وسيلة وليست هدفا.. ولا ننفرد بقرار الحصول عليها

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1232

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

1100

متعافون اليوم

401308

إجمالي الإصابات

22179

إجمالي الوفيات

334629

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا