المالية تسعى لضم محافظات جديدة لمبادرة إحلال السيارات القديمة



كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة تحملت 260 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر عن نحو 12 ألف سيارة جديدة تم تخصيصها للمواطنين الذين أنهوا إجراءاتهم علي الموقع الإلكتروني ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أضاف الوزير أن من بين هذه السيارات الجديدة 11 ألفًا و500 سيارة ملاكي وتاكسي، و500 سيارة ميكروباص.

وذكر أن الوزارة ماضية في تنفيذ التكليفات الرئاسية بتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة إحلال المركبات المتقادمة من خلال الاستعداد لضم بعض المحافظات عبر توفير محطات تموين الغاز الطبيعي وأماكن تجميع السيارات القديمة بها، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

وأوضح الوزير أنه مع بداية العام الثاني للمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، تم فتح باب التسجيل علي الموقع الإلكتروني للمواطنين أصحاب السيارات القديمة موديلات 2002، وما قبلها.

وقال أمجد منير، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية، المدير التنفيذي لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة، إن إجمالي الطلبات الصحيحة المكتملة على الموقع الإلكتروني للمبادرة بلغ حتى الآن نحو 36 ألفًا و500 طلب، وبنهاية ديسمبر الماضي تم تخريد أكثر من 12 ألف سيارة قديمة مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر.

وأضاف أنه تم إدراج السيارة ماركة "شيري أريزو 5" ضمن المركبات الجديدة المشاركة في المبادرة لتلبية رغبات المواطنين.

وأشار منير إلى حرص إدارة المبادرة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على تذليل أي عقبات قد تعوق زيادة إنتاج الشركات من السيارات محلية الصنع؛ بهدف تشجيع الصناعة الوطنية.

وأكد طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، أن هناك متابعة مستمرة للطلبات التي ترد على الموقع الإلكتروني للمبادرة، وأنه يتم دراسة وتنفيذ أي مقترحات للمواطنين، وإجراء أي تعديلات تقنية لتيسير عملية التسجيل، واستكمال خطوات المشاركة في المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات.

وأضاف أن هناك تنسيقًا مع الجهات المعنية خاصة وزارتي التجارة، والصناعة والبترول؛ للتأكد من استيفاء الموديلات الجديدة للسيارات للاشتراطات الفنية المطلوبة للانضمام إلى المبادرة عبر إجراء الاختبارات المقررة.