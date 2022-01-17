مصر بالمركز الخامس.. أكثر الدول الأفريقية إنتاجا للبترول في 2021 (جراف)

04:15 م الإثنين 17 يناير 2022
مصر بالمركز الخامس.. أكثر الدول الأفريقية إنتاجا للبترول في 2021 (جراف)

براميل بترول

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كتب- مصطفى عيد:

تصدرت نيجيريا قائمة أكثر الدول إنتاجا للبترول الخام خلال عام 2021، بحسب تقرير صادر مؤخرا عن موقع Statista، بينما جاءت مصر في المركز الخامس.

ونقلت موقع بيزنس إنسايدر عن التقرير أن احتياطيات البترول الخام المؤكدة في القارة الأفريقية بلغت 125.3 مليار برميل في عام 2021 وحده، حيث تصدرت ليبيا قائمة الدول صاحبة أكبر احتياطيات بكمية 48.4 مليار برميل، ثم نيجيريا بكمية 36.9 مليار برميل، وجاءت مصر في المركز السادس بكمية 3.3 مليار برميل.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي أكثر 10 دول أفريقية إنتاجا للبترول خلال عام 2021، بحسب ما نقله بيزنس إنسايدر عن تقرير Statista.

حصاد 2021 إنتاج البترول الدول الأفريقية إحصائيات

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