"حياة كريمة".. تشغيل الغاز الطبيعي لأول منزل بقرية جزيرة سعود بالشرقية



كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان لها اليوم الاثنين، أنه تم إطلاق خدمة تشغيل الغاز الطبيعي لأول منزل بقرية جزيرة سعود بمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، المدرجة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

وقالت الوزارة إن الشركة الحديثة للغاز الطبيعي "مودرن جاس" نجحت في تدفيع الغاز الطبيعي إلى 2500 وحدة سكنية من إجمالي 6900 عميل مستهدف بقرية جزيرة سعود، ويجري التنسيق على بدء تنفيذ البنية الأساسية بقرية الجمالية.

وأضافت أنه سيتم بدء تنفيذ تشغيل الغاز بباقي القرى المدرجة بالمبادرة بالمحافظة فور الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي لها، حيث يجري العمل في أكثر من قرية وقطاع مرة واحدة .

وقال المهندس محمد قنديل، رئيس شركة مودرن جاس، إن تدفيع الغاز الطبيعي بالقرية يأتي متزامناً مع انتهاء الشركة من تنفيذ خط البولي إيثلين (قطر 315 مم)، بالإضافة إلى خط الضغط البيني الذي تم إنشاؤه بطول 24 كم وضغط تشغيل 7 بار، بداية من مدينة فاقوس، ويمر عبر الأراضي والترع والمصارف حتى مدينة الحسينية.

وأضاف أنه تم أيضا تركيب منظمين للغاز سعة 1000 متر مكعب/ ساعة، وتنفيذ شبكة ضغط منخفض، بضغط تشغيل 100 مم بار بأطوال 87 كيلو شاملة فرعات المنازل.

وأشار إلى أن نجاح الشركة في توصيل الغاز إلى قرية جزيرة سعود، وإطلاق الغاز الطبيعي لأول مرة إلى العديد من قرى ومدن محافظة الشرقية، يعتبر من أهم مؤشرات نجاح المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ومبادرة حياة كريمة.