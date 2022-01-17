بسعر 625 جنيها.. "راميدا" تعتزم إطلاق علاج كورونا بحلول مارس

كتبت – شيماء حفظي:

قالت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية – راميدا، في بيان للبورصة اليوم الاثنين، إنها ستبدأ إنتاج دواء"مولنوبيرافير راميدا المضاد للفيروسات والمعتمد لعلاج فيروس كوفيد -19.

وقالت راميدا، إنها تنسق خطط إنتاجها مع هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة لضمان تلبية احتياجات السوق من هذا الدواء في الوقت المناسب على الوجه الأكمل، بحسب البيان.

وأوضحت الشركة، أن العلاج الذي ستبدأ إنتاجه طورته شركة ميرك الأمريكية، وهو علاج يتم تناوله عن طريق الفم.

وتعتزم راميدا إطلاق أول دفعة من دواء Molnupiravir Rameda قبل نهاية الربع الأول من هذا العام بسعر 625 جنيها للعبوة التي تحتوي على 40 كبسولة بتركيز 200 ملليجرام.

وقالت إن هذا التركيز المعتمد من هيئة الدواء والغذاء الأمريكية والوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا.

وسُمح بإنتاج عقار ميرك، بعد اعتماده من هيئة الدواء والغذاء الأمريكية للاستخدام الطارئ، وترخيص الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا، وذلك لعلاج الإصابات الخفيفة والمتوسطة بفيروس كورونا للبالغين المعرضين بصورة كبيرة لخطر تطور حدة الإصابة.

وكانت شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ايبيكو، أعلنت مطلع الشهر الجاري، بدء تصنيع عقار ميرك أيضا في مصر.

وقالت راميدا، إنها تنسق خطط إنتاجها مع هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة لضمان تلبية احتياجات السوق من هذا الدواء في الوقت المناسب على الوجه الأكمل، بحسب البيان.