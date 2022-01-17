البترول: تحويل 800 سيارة أجرة بأسوان للعمل بالغاز بالتعاون مع "الداخلية"



كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية الانتهاء من تحويل نحو 800 سيارة أجرة بمحافظة أسوان للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من الوقود السائل من خلال شركتي غازتك وكارجاس، بحسب بيان من الوزارة اليوم الاثنين.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتي في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين وزارتي البترول والداخلية لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في أسبوع الصعيد بتحويل سيارات الأجرة التي تستخدم الوقود السائل في أسوان إلى الغاز الطبيعى، والتي تبنت وزارة الداخلية تنفيذها بالتعاون مع قطاع البترول وذلك بشكل مجاني تزامناً مع احتفالات أسوان بعيدها القومي.

وذكرت أنه بتحويل هذه السيارات زادت أعداد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي بنسبة 100% بما يمثل نجاحاً جديداً يضاف إلى المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات.

وأصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عددا من التوجيهات التي من شأنها التيسير على أهالي أسوان في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، شملت الدفع بالمحطة المتنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي إلى أسوان بطاقة تموين 500 سيارة يومياً لتقدم خدماتها لأهالي أسوان.

كما تضمنت التوجيهات الانتهاء من تنفيذ توجيهات مضاعفة الطاقة الاستيعابية لمحطة غازتك لتموين السيارات بالغاز، ووجه الملا أيضاً بسرعة الانتهاء من تنفيذ 8 محطات جديدة يبدأ تشغيلها تباعا اعتبارا من نهاية يناير الحالي وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي.

ويصل عدد المحطات المقدمة لخدمات الغاز الطبيعي للسيارات بذلك إلى 9 محطات بما يضمن توفير الخدمة لأهالي أسوان بسهولة ويسر، وفقا للبيان.

وقالت وزارة البترول إنه يجري حالياً الإعداد لتشغيل المحطة التي تم اقامتها بالتعاون بين شركتي غازتك والنيل لتسويق البترول بطاقة تموين 1200 سيارة يومياً، كما يجري تنفيذ 4 محطات أخرى بالتعاون بين غازتك ومصر للبترول بخلاف 3 محطات يجري إقامتها بالتعاون بين شركتي كارجاس والتعاون والنيل.