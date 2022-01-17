رانيا المشاط: مصر حصلت على 20 مليار دولار تمويلات تنموية في عامين

12:45 م الإثنين 17 يناير 2022
رانيا المشاط: مصر حصلت على 20 مليار دولار تمويلات تنموية في عامين

خلال إطلاق التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي

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كتبت-منال المصري:

قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، نتج عنه اتفاقيات تمويل تنموي ميسر لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال عامي 2020 و2021 بنحو 20 مليار دولار.

وأوضحت خلال مؤتمر لإطلاق التقرير السنوي لعام 2021 أن التمويلات تراوحت بين 9.8 مليار دولار خلال عام 2020 و10.2 مليار دولار خلال عام 2021.

وأشارت إلى العلاقات الوطيدة لمصر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومؤسسات التمويل الدولية، ودورهم في تحقيق التكامل مع جهود الدولة التي تبذلها لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق خططها التنموية الطموحة على مستوى كافة القطاعات.

تمويلات تنموية رانيا المشاط وزارة التعاون الدولي

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