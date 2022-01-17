أوراسكوم كونستراكشون تضيف تعاقدات بـ 785 مليون دولار في آخر ربع من 2021



كتب- مصطفى عيد:

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون، في بيان لها اليوم الاثنين، أنها أضافت تعاقدات جديدة بقيمة 785 مليون دولار إلى قيمة المشروعات تحت التنفيذ في الربع الرابع من عام 2021.

وقالت إنه بذلك يصل إجمالي قيمة العقود الجديدة في نهاية العام المالي 2021 إلى 3.5 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 22% مقارنة بالعام الماضي.

وأضافت الشركة أن المشروعات في منطقة الشرق الأوسط تمثل نسبة قدرها 55% من إجمالي قيمة العقود الجديدة المبرمة خلال الربع الرابع من عام 2021 والتي تضمنت مشروعات النقل والطاقة الكهربائية في مصر، ومشروعات المياه في مصر وتونس.

وتمثل العقود الجديدة في الولايات المتحدة نسبة قدرها 45% من الإجمالي بقيادة المشروعات في القطاع التجاري، وفقا للبيان.

وذكرت أن قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة بلغت 6.1 مليار دولار في 31 ديسمبر 2021، مما يعكس زيادة طفيفة في قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة والتي تم تحقيقها في 30 سبتمبر 2021.