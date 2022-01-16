جمارك السويس تفرج عن 1771 سيارة في ديسمبر بقيمة 350.3 مليون جنيه



كتب- مصطفى عيد:

أعلنت مصلحة الجمارك أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، برئاسة محمد غريب محمود، أفرجت نهائيًا خلال شهر ديسمبر2021، عن 1771 سيارة ملاكى ونقل بقيمة إجمالية بلغت 350 مليونًا و302 ألف جنيه، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد.

وأشار التقرير، الذي تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عن هذه السيارات بلغت حوالي 74 مليونًا و835 ألف جنيه.

وأفرجت جمارك السويس نهائيًا عن 1749 سيارة ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجًا نهائيًا للاستخدام الشخصي والتجاري، منها 1202 سیارة "إعفاءات ذوي إعاقة" بقیمة إجمالية بلغت 331 مليونًا و685 ألف جنيه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن تلك السيارات 48 مليونًا و552 ألف جنيه، فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 21 مليونًا و148 ألف جنيه، وضريبة أرباح تجارية وصناعية 120 ألف جنيه، بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 69 مليونًا و820 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس أفرجت نهائيًا عن 22 سيارة نقل بضائع وركاب بقيمة بلغت 18 مليونًا و617 ألف جنيه خلال شهر ديسمبر الماضي.

وأضاف أنه تم تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية عن تلك السيارات بقيمة 2 مليون و121 ألف جنيه، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة عنها 2 مليون و726 ألف جنيه، وبلغت ضريبة الأرباح التجارية والصناعية 166 ألف جنيه بإجمالي إيرادات مُحصلة قدرها 5 ملايين و14 ألف جنيه.